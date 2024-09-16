На связь вышел адвокат из Дубая: Родители пропавшей в Дагестане ростовской студентки ищут дочь в Эмиратах

Анна Цомартова, 22-летняя студентка РЮИ МВД из Ростова, исчезла при загадочных обстоятельствах в феврале. Девушка в составе сборной выступала в Каспийске на соревнованиях по тайскому боксу. После неудачи на ринге она вышла прогуляться и пропала. Известно, что в день исчезновения у нее не было с собой ни мобильного телефона, ни документов, ни банковской карты. Искать девушку начали в этот же вечер. И тренеру, и близким было ясно — с Аней случилось что-то серьезное.
ФОТОГРАФИЯ ИЗ МЕТРО.
Поиски не принесли результатов. Удалось установить, что, покинув спортзал, девушка пошла на пляж. Гуляя по берегу, она перелезла через забор и попала на территорию ведомственного санатория. Камеры зафиксировали, что на пирсе здравницы Анна находилась два часа.
Никто не знает, что произошло потом.
После исчезновения Анны ее родители завели в сети группу о поисках девушки. Десятки человек откликнулись на беду семьи Цомартовых. Люди распространяли ориентировки с приметами пропавшей не только по стране, но и за ее пределами.
В августе соотечественница увидела в метро в Дубае пассажирку, очень похожую на Анну. Фото девушки очевидица отправила родителям пропавшей.
ПРЕДЛОЖИЛ ПОМОЩЬ В ПОИСКАХ.
— Девушка была замечена 6 августа. Она очень похожа на дочь: волосы, линия роста волос, фигура… Человек, который ее застал, не успел сделать фото или видео с лица. Но, что странно, в такую жару девушка была в медицинской маске. Нам нужно понять — Анна ли это, — говорит мама Диана.
На днях на связь с семьей вышел адвокат из ОАЭ. Он предложил свою помощь.
— Попросил прислать наши данные, чтобы оформить нотариальную доверенность. Сказал, что с ней он сможет подать заявление о пропаже Ани в местную полицию.
Чтобы узнать о дочери, родители готовы на многое, если не на все. Цомартовы пообещали заплатить юристу 55 тысяч долларов, если он вернет им дочь.
— Но прежде, чем отправлять наши паспортные данные для составления доверенности, мы должны убедиться, что переписываемся действительно с адвокатом. Поймите правильно, за все это время на связь с нами выходят разные люди. И те, кто хочет помочь, и те, кто пытается нажиться на беде.
ОБРАТИЛИСЬ К ДОЧЕРИ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТИ.
Родители спортсменки обратились к дочери через телеграм-канал, освещающий ее поиски. Мама говорит, что Анна может не выходить на связь, например, из-за страха уголовного дела. Она допускает, что дочь могла незаконно пересечь границу РФ, а за это предусмотрена ответственность.
— Но дело по этой статье предусматривает штраф, который мы без проблем оплатим, — пояснила Диана.
Также мама сказала, что если по каким-то причинам дочь не может приехать в Россию, то ее ждут родные в Грузии.
«ВСЕ ВРЕМЯ В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ».
Диана Цомартова уверена, что необходимо изучить записи в метро, где заметили очень похожую на Аню девушку. Для того, чтобы получить доступ к видео, Диана отправила официальный запрос в российское посольство в ОАЭ.
— Наверное, уже десятый по счету запрос, — уточнила она. — Но пока ответ нам не пришел.
Всю новую информацию о поисках Цомартовы также передали в следственный комитет.
Диана признается — морально приходится очень непросто.
— Я все время в режиме ожидания. Но искать дочь не перестану. Наша семья сделает все, чтобы Аня вернулась домой.