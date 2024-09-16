Олбани
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На связь вышел адвокат из Дубая: Родители пропавшей в Дагестане ростовской студентки ищут дочь в Эмиратах

Родители пропавшей ростовчанки Анны Цомартовой отправили десять запросов в посольство ОАЭ.

Источник: Комсомольская правда

Анна Цомартова, 22-летняя студентка РЮИ МВД из Ростова, исчезла при загадочных обстоятельствах в феврале. Девушка в составе сборной выступала в Каспийске на соревнованиях по тайскому боксу. После неудачи на ринге она вышла прогуляться и пропала. Известно, что в день исчезновения у нее не было с собой ни мобильного телефона, ни документов, ни банковской карты. Искать девушку начали в этот же вечер. И тренеру, и близким было ясно — с Аней случилось что-то серьезное.

ФОТОГРАФИЯ ИЗ МЕТРО.

Поиски не принесли результатов. Удалось установить, что, покинув спортзал, девушка пошла на пляж. Гуляя по берегу, она перелезла через забор и попала на территорию ведомственного санатория. Камеры зафиксировали, что на пирсе здравницы Анна находилась два часа.

Никто не знает, что произошло потом.

После исчезновения Анны ее родители завели в сети группу о поисках девушки. Десятки человек откликнулись на беду семьи Цомартовых. Люди распространяли ориентировки с приметами пропавшей не только по стране, но и за ее пределами.

В августе соотечественница увидела в метро в Дубае пассажирку, очень похожую на Анну. Фото девушки очевидица отправила родителям пропавшей.

Диана Цомартова верит, что семья найдет Аню. Фото: из архива семьи

ПРЕДЛОЖИЛ ПОМОЩЬ В ПОИСКАХ.

— Девушка была замечена 6 августа. Она очень похожа на дочь: волосы, линия роста волос, фигура… Человек, который ее застал, не успел сделать фото или видео с лица. Но, что странно, в такую жару девушка была в медицинской маске. Нам нужно понять — Анна ли это, — говорит мама Диана.

На днях на связь с семьей вышел адвокат из ОАЭ. Он предложил свою помощь.

— Попросил прислать наши данные, чтобы оформить нотариальную доверенность. Сказал, что с ней он сможет подать заявление о пропаже Ани в местную полицию.

Чтобы узнать о дочери, родители готовы на многое, если не на все. Цомартовы пообещали заплатить юристу 55 тысяч долларов, если он вернет им дочь.

— Но прежде, чем отправлять наши паспортные данные для составления доверенности, мы должны убедиться, что переписываемся действительно с адвокатом. Поймите правильно, за все это время на связь с нами выходят разные люди. И те, кто хочет помочь, и те, кто пытается нажиться на беде.

В Дубае сфотографировали девушку, похожую на Анну. Фото: из архива семьи

ОБРАТИЛИСЬ К ДОЧЕРИ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТИ.

Родители спортсменки обратились к дочери через телеграм-канал, освещающий ее поиски. Мама говорит, что Анна может не выходить на связь, например, из-за страха уголовного дела. Она допускает, что дочь могла незаконно пересечь границу РФ, а за это предусмотрена ответственность.

— Но дело по этой статье предусматривает штраф, который мы без проблем оплатим, — пояснила Диана.

Также мама сказала, что если по каким-то причинам дочь не может приехать в Россию, то ее ждут родные в Грузии.

Ориентировка Анна Цомартовой на грузинском языке. Фото: из архива семьи

«ВСЕ ВРЕМЯ В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ».

Диана Цомартова уверена, что необходимо изучить записи в метро, где заметили очень похожую на Аню девушку. Для того, чтобы получить доступ к видео, Диана отправила официальный запрос в российское посольство в ОАЭ.

— Наверное, уже десятый по счету запрос, — уточнила она. — Но пока ответ нам не пришел.

Всю новую информацию о поисках Цомартовы также передали в следственный комитет.

Диана признается — морально приходится очень непросто.

— Я все время в режиме ожидания. Но искать дочь не перестану. Наша семья сделает все, чтобы Аня вернулась домой.