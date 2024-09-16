На связь вышел адвокат из Дубая: Родители пропавшей в Дагестане ростовской студентки ищут дочь в Эмиратах

Анна Цомартова, 22-летняя студентка РЮИ МВД из Ростова, исчезла при загадочных обстоятельствах в феврале. Девушка в составе сборной выступала в Каспийске на соревнованиях по тайскому боксу. После неудачи на ринге она вышла прогуляться и пропала. Известно, что в день исчезновения у нее не было с собой ни мобильного телефона, ни документов, ни банковской карты. Искать девушку начали в этот же вечер. И тренеру, и близким было ясно — с Аней случилось что-то серьезное.