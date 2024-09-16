Залившую зеленкой урну с бюллетенями в Москве освободили

По данным следствия, 15 марта 2024 года обвиняемая, находясь на одном из избирательных участков в Москве, вылила красящее вещество в урну для бюллетеней. Позже она заявила на допросе, что стала жертвой телефонных мошенников. Незадолго до выборов они выманили у нее крупную сумму денег, а в день выборов заявили, что вернут эти средства, если она испортит урну с бюллетенями.