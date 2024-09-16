Залившую зеленкой урну с бюллетенями в Москве освободили

«Суд признал виновной Невмянову по ч. 2 статьи 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий), и назначил ей наказание в виде 1 года колонии-поселения. Суд зачел в срок наказания время, проведенное Невмяновой в СИЗО, из расчета один день в СИЗО за два дня в колонии-поселении. С учетом этого обстоятельства Невмянова была освобождения в зале суда», — сказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что Невмянова признала вину, раскаялась в содеянном и просит провести заседание по ее делу в особом порядке. Наказание в таких случаях не может превышать две трети от максимально допустимого по статье УК РФ. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 5 лет.
По данным следствия, 15 марта 2024 года обвиняемая, находясь на одном из избирательных участков в Москве, вылила красящее вещество в урну для бюллетеней. Позже она заявила на допросе, что стала жертвой телефонных мошенников. Незадолго до выборов они выманили у нее крупную сумму денег, а в день выборов заявили, что вернут эти средства, если она испортит урну с бюллетенями.