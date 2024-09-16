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Неизвестный пытался проникнуть в челябинскую школу, где произошла бойня

Мужчину задержали для дальнейшего разбирательства.

На оцепленную территорию школы № 68, которую сегодня, 16 сентября, атаковал подросток с оружием, пытался прорваться неизвестный мужчина. Его задержала полиция для дальнейшего разбирательства. Этот момент попал на видео, опубликованное в телеграмм-канале Mash.

Неизвестный утверждал, что является работает в учебном заведении и хотел показать «удостоверение». Сотрудники полиции, оцепившие здание школы, уложили его на землю, заковали в наручники и усадили в служебный автомобиль, чтобы доставить в отдел для дальнейшего разбирательства. На видео слышно, как он говорит: «Я просто мимо шел».

Напомним, территорию школы № 68 оцепили после того, как 13-летний Роман напал на учеников с молотком, ножом и муляжом пистолета. Мальчика пыталась остановить учительница биологии и химии, однако сама получила травмы.