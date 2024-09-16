Неизвестный пытался проникнуть в челябинскую школу, где произошла бойня

Неизвестный утверждал, что является работает в учебном заведении и хотел показать «удостоверение». Сотрудники полиции, оцепившие здание школы, уложили его на землю, заковали в наручники и усадили в служебный автомобиль, чтобы доставить в отдел для дальнейшего разбирательства. На видео слышно, как он говорит: «Я просто мимо шел».