Неизвестный пытался проникнуть в челябинскую школу, где произошла бойня

На оцепленную территорию школы № 68, которую сегодня, 16 сентября, атаковал подросток с оружием, пытался прорваться неизвестный мужчина. Его задержала полиция для дальнейшего разбирательства. Этот момент попал на видео, опубликованное в телеграмм-канале Mash.
Неизвестный утверждал, что является работает в учебном заведении и хотел показать «удостоверение». Сотрудники полиции, оцепившие здание школы, уложили его на землю, заковали в наручники и усадили в служебный автомобиль, чтобы доставить в отдел для дальнейшего разбирательства. На видео слышно, как он говорит: «Я просто мимо шел».
Напомним, территорию школы № 68 оцепили после того, как 13-летний Роман напал на учеников с молотком, ножом и муляжом пистолета. Мальчика пыталась остановить учительница биологии и химии, однако сама получила травмы.