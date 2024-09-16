В Башкирии осенью увеличилось число пропавших людей.

С приходом теплой и стабильной осенней погоды сбор грибов и возможность насладиться природными красотами без жары и зноя становятся привлекательными для многих. Тем не менее, не стоит забывать о том, что ночные температуры все ближе к нулевой отметке и все чаще прогнозируются заморозки.