Олбани
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Азовском районе Ростовской области локализовали и сбили открытое горение

В селе Александровка Ростовской области ликвидировали открытое горение.

Источник: Комсомольская правда

Один из пожаров в селе Александровка Ростовской области локализовали, сбито открытое горение, сообщает вечером 16 сентября пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

— В 15:08 пожар был локализован, в 16:02 ликвидировали открытое горение на площади в 1,5 тысячи кв. метров, — прокомментировали в МЧС.

Напомним, сухая трава в районе улицы Таганрогской вспыхнула после полудня. Пламя перешло с травы на бесхозное строение, хозпостройку и дом. Всего на месте задействовали 27 человек и 10 единиц техники.

Добавим, в селе Александровка сегодня произошло еще одно возгорание, в районе улицы Верхней. В этом случае при пожаре в частном доме погибли маломобильные мужчина и женщина.