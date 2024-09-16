В Азовском районе Ростовской области локализовали и сбили открытое горение

Один из пожаров в селе Александровка Ростовской области локализовали, сбито открытое горение, сообщает вечером 16 сентября пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
— В 15:08 пожар был локализован, в 16:02 ликвидировали открытое горение на площади в 1,5 тысячи кв. метров, — прокомментировали в МЧС.
Напомним, сухая трава в районе улицы Таганрогской вспыхнула после полудня. Пламя перешло с травы на бесхозное строение, хозпостройку и дом. Всего на месте задействовали 27 человек и 10 единиц техники.
Добавим, в селе Александровка сегодня произошло еще одно возгорание, в районе улицы Верхней. В этом случае при пожаре в частном доме погибли маломобильные мужчина и женщина.