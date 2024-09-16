Француз Лоран Винатье признал свою вину в нарушении деятельности иноагента

По данным следствия, француз на протяжении нескольких лет не выполнял обязательства по предоставлению необходимых документов для внесения в реестр иностранных агентов, а также неправомерно собирал информацию в области военной и военно-технической деятельности России.
Рассмотрение дела в особом порядке гарантирует, что итоговый срок наказания не превысит две трети от возможного максимума. Подсудимому предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 330.1 УК РФ. Она касается уклонения от выполнения обязанностей, установленных законом об иностранных агентах. Применяемая статья предполагает максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.
Француза задержали 6 июня. СКР уже завершил работу над уголовным делом, имущество обвиняемого арестовано. В ходе расследования было установлено, что француз пытался выведать у российских должностных лиц секретные военные данные. 4 июля Московский городской суд оставил его под арестом. На заседании, в котором он участвовал по видеосвязи, француз заявил, что любит Россию и никогда не использовал свою деятельность против нее. 3 сентября Замоскворецкий суд Москвы продлил срок ареста до 21 февраля 2025 года.