В Нижегородской области арестовали сторонника «Легиона “Свобода России”*

«В жилище задержанного обнаружены деньги и предметы, указывающие на его причастность к деятельности террористической организации “Легион “Свобода России”*. Кроме того, получены доказательства о распространении им в интернете сведений, оправдывающих деятельность этой запрещённой структуры”, — говорится в сообщении.