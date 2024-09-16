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В Нижегородской области арестовали сторонника «Легиона “Свобода России”*

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 сен — РИА Новости. Арестован житель Нижегородской области, выполнивший несколько заданий признанной в РФ террористической и запрещенной украинской организации «Легион “Свобода России”*, против него могут дополнительно возбудить дело о госизмене, сообщает региональное управление ФСБ.

Источник: © РИА Новости

Отмечается, что мужчина «инициативно установил контакты» с «Легионом “Свобода России”* “и выполнил несколько их заданий”. При выполнении очередного задания житель региона был задержан сотрудниками УФСБ Нижегородской области.

«В жилище задержанного обнаружены деньги и предметы, указывающие на его причастность к деятельности террористической организации “Легион “Свобода России”*. Кроме того, получены доказательства о распространении им в интернете сведений, оправдывающих деятельность этой запрещённой структуры”, — говорится в сообщении.

Следственным отделом УФСБ региона возбуждены уголовные дела по статьям 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма), 205.5 УК РФ (Участие в деятельности террористической организации) и 207.3 УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ).

«Решением суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на документирование причастности к государственной измене», — подчеркивается в сообщении.

* Запрещенная в России террористические организация.

ФСБ