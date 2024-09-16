В Нижегородской области арестовали сторонника «Легиона “Свобода России”*

Отмечается, что мужчина «инициативно установил контакты» с «Легионом “Свобода России”* “и выполнил несколько их заданий”. При выполнении очередного задания житель региона был задержан сотрудниками УФСБ Нижегородской области.
«В жилище задержанного обнаружены деньги и предметы, указывающие на его причастность к деятельности террористической организации “Легион “Свобода России”*. Кроме того, получены доказательства о распространении им в интернете сведений, оправдывающих деятельность этой запрещённой структуры”, — говорится в сообщении.
Следственным отделом УФСБ региона возбуждены уголовные дела по статьям 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма), 205.5 УК РФ (Участие в деятельности террористической организации) и 207.3 УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ).
«Решением суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на документирование причастности к государственной измене», — подчеркивается в сообщении.
* Запрещенная в России террористические организация.