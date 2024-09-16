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Дерево упало на ребенка на детской площадке в Батайске

Очевидцы сообщили о падении дерева на 3-летнего малыша в Батайске.

Источник: Комсомольская правда

В Батайске 3-летний малыш пострадал после того, как на детскую площадку упало дерево. Об этом 16 сентября в социальных сетях сообщают очевидцы.

По словам батайчан, несчастный случай произошел в сквере «Авиагородок», на территории одноименного микрорайона. Предварительно, на место происшествия вызывали скорую помощь. Что с ребенком и как он чувствует себя сейчас, неизвестно.

Под постом в комментариях одна из женщин отметила, что пострадала еще и девочка, но ей помощь медиков не потребовалась. Еще один участник интернет-обсуждения порекомендовал обратиться по поводу произошедшего в прокуратуру.

Добавим, официального комментария по ситуации пока не поступало.