Дерево упало на ребенка на детской площадке в Батайске

В Батайске 3-летний малыш пострадал после того, как на детскую площадку упало дерево. Об этом 16 сентября в социальных сетях сообщают очевидцы.
По словам батайчан, несчастный случай произошел в сквере «Авиагородок», на территории одноименного микрорайона. Предварительно, на место происшествия вызывали скорую помощь. Что с ребенком и как он чувствует себя сейчас, неизвестно.
Под постом в комментариях одна из женщин отметила, что пострадала еще и девочка, но ей помощь медиков не потребовалась. Еще один участник интернет-обсуждения порекомендовал обратиться по поводу произошедшего в прокуратуру.
Добавим, официального комментария по ситуации пока не поступало.