Стали известны подробности об утонувших в Еруслане саратовцах

— Семья на автомобиле возвращалась в Саратовскую область к месту жительства. Впоследствии автомобиль с погибшими женщинами в возрасте 59-ти и 25-ти лет, а также 59-летним водителем был обнаружен в районе паромной переправы на реке Еруслан, — сообщила официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина.