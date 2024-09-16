Аванс, перечисленный строителю объекта Минобороны, украли почти полностью

Полиция расследует масштабные хищения при строительстве Центра управления связи Минобороны РФ. По предварительной версии, из 2,9 млрд руб., полученных красноярской фирмой-подрядчиком ООО «ЕРСМ Сибири» в качестве аванса, свыше 2,5 млрд руб. якобы были похищены под видом закупки материалов и выполнения работ. В понедельник гендиректора «ЕРСМ Сибири» и совладельца компании Романа Безрукова задержали и поместили в изолятор временного содержания. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.