Пьяный водитель устроил погоню и перевернулся на машине в Иркутской области

Позже выяснилось, что за рулем был житель Кутулика. Мужчина заявил, что испугался того, что его могут лишить права управления. По этой причине и не остановился. Он признал, что выпивал, а медицинское освидетельствование подтвердило это. На него составили семь административных протоколов, машину отправили на специализированную стоянку.