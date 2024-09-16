Пьяный водитель устроил погоню и перевернулся на машине в Иркутской области

В дежурную часть полиции обратились с сообщением о том, что в поселке Кутулик Иркутской области за рулем ездит пьяный водитель. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Госавтоинспекторы обнаружили указанную машину на улице Советской, попытались остановить. Однако водитель осознал, что попал в неприятную историю и попытался оторваться, при этом превысил допустимую скорость.
— Правоохранители через громкоговоритель потребовали у него остановиться. Однако тот не обратил на это внимания и попытался скрыться, совершая при этом опасные маневры, — рассказывает Ирина Волк в своем телеграмм-канале.
У блюстителей порядка не оставалось выбора, пришлось применить огнестрельное оружие. В это же время нарушитель не справился с управлением и съехал с проезжей части, машина перевернулась.
Позже выяснилось, что за рулем был житель Кутулика. Мужчина заявил, что испугался того, что его могут лишить права управления. По этой причине и не остановился. Он признал, что выпивал, а медицинское освидетельствование подтвердило это. На него составили семь административных протоколов, машину отправили на специализированную стоянку.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске и прилегающих районах с начала сентября произошло 19 аварий с участием детей.