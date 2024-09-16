Экс-директор районного УЖКХ Ростова предстанет перед судом за коррупцию

В Ростове-на-Дону завершили следствие в отношении экс-директора УЖКХ Ленинского района города. Теперь дело рассмотрит суд, сообщает пресс-служба управления СК России по региону.
— Расследование по статьям «Получение взятки» (ст. 290 УК РФ) и «Превышение должностных полномочий» (ст. 286 УК РФ) завершено. Наложен арест на незаконно отчужденные квартиры. Дело направлено в суд, — прокомментировали в ведомстве.
По данным СК, в 2015 и 2016 годах подозреваемый на посту руководителя районного УЖКХ «неоднократно получал взятки от двух граждан за незаконную передачу муниципальных квартир в частную собственность». Предварительно, общая сумма взяток составила более 2 млн. рублей.
Добавим, ранее в отношении подозреваемого уже велось следствие аналогичным эпизодам, эти материалы также были направлены в суд.