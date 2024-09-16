Экс-директор районного УЖКХ Ростова предстанет перед судом за коррупцию

По данным СК, в 2015 и 2016 годах подозреваемый на посту руководителя районного УЖКХ «неоднократно получал взятки от двух граждан за незаконную передачу муниципальных квартир в частную собственность». Предварительно, общая сумма взяток составила более 2 млн. рублей.