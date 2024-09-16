В Батайске мужчина избил знакомого, забрал все его ценности и увел породистую собаку

В Батайске мужчина избил знакомого, а после забрал все ценности и щенка Немецкой овчарки. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области 16 сентября.
Согласно опубликованной информации, подозреваемый познакомился с мужчиной. Они решили немного выпить за встречу и знакомство. В какой-то момент батайчанин резко ударил товарища, от неожиданности пострадавший не смог дать отпор. В этот момент подозреваемый забрал мобильный телефон, сумку с вещами, а также увел домашнего питомца — щенка Немецкой овчарки.
Позже правоохранители задержали мужчину. Подозреваемым оказался 44-летний местный житель, ранее судимый за мошенничество и грабежи. В отношении него завели уголовное дело по статье «Разбой». Мера пресечения ему будет избрана после окончания административного ареста.