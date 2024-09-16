В Батайске мужчина избил знакомого, забрал все его ценности и увел породистую собаку

Согласно опубликованной информации, подозреваемый познакомился с мужчиной. Они решили немного выпить за встречу и знакомство. В какой-то момент батайчанин резко ударил товарища, от неожиданности пострадавший не смог дать отпор. В этот момент подозреваемый забрал мобильный телефон, сумку с вещами, а также увел домашнего питомца — щенка Немецкой овчарки.