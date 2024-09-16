Песков переадресовал Минобороны вопрос о гибели бойцов «Эрнеста» и «Гудвина»

По словам военнослужащих, они занимались разведкой с помощью БПЛА, однако их отправили на смертельное задание, как они сами сообщили, из-за конфликта с Пузиком. Авторы видео обвинили своего командира в связях с западной разведкой, развале работы полка и коррупции. В ролике они также обвинили некоего Смолкина и его девушку Кристину в торговле наркотиками, о котором якобы знает «все командование» и имеет с этого процент. Лысаковский в видео отметил, что вряд ли вернется из штурма.