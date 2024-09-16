«Уцелела только папина икона»: Под Ростовом жена не сумела вынести из огня парализованного мужа и погибла, накрыв его собой

В селе Александровка Азовского района Ростовской области, 16 сентября, боролись с ландшафтным пожаром. Вот только пламя с сухой травы перекинулось на жилые постройки.
Справиться со стихией весь день пытались не только профессионалы, но и обычные жители. Люди отчаянно пытались спасти свою жизнь и имущество.
ПРОЖИЛИ ВМЕСТЕ ПОЧТИ ПОЛВЕКА.
Однако без смертей не обошлось. Жертвами стихийного пожара стали пожилые супруги — 65-летняя Татьяна и 63-летний Владимир Кондратко. Вместе они прожили больше сорока лет. Прошли по жизни рука об руку. Вырастили двоих сыновей, которыми очень гордились. Ушли из жизни тоже вместе.
Андрей — младший сын, все еще не верит, что в одночасье потерял и отца, и мать.
— Мы с братом живем в Азове, но с родителями постоянно на связи. Звоним и утром, и вечером. Вот только сегодня были проблемы с сетью: брат не мог дозвониться до матери.
«СЫНОК, ТРАВА ГОРИТ ВО ДВОРЕ!».
А ближе к обеду пожилая женщина сама вышла на связь. Очень напуганная и встревоженная. Попросила младшего сына приехать:
— Сынок, трава горит во дворе! Огонь на дом может перекинуться!
Андрей мгновенно сорвался с работы, которая находится в Ростове и помчался к родителям. Ехать — чуть больше ста километров. На дорогу ушло часа два.
Когда же приехал в дом, в котором вырос, то увидел — вокруг уже толпа соседей. Тут же были и врачи. Увы… Медикам не оставалось ничего кроме, как констатировать смерть мужа и жены.
НЕ МОГ ХОДИТЬ ПОСЛЕ ТРЕХ ИНСУЛЬТОВ.
По словам Андрея, отец перенес три инсульта. В последнее время мужчина был прикован к постели. Супруга ухаживала ним.
— Папа был не ходячим. Мама, когда поняла, что не сможет его вынести, просто легла рядом на диван и накрыла собой. Они оба сгорели! Я, наверное, пока еще этого просто не осознаю… Вот так… Раз и в одночасье сразу потерять обоих родителей…
Андрей говорит, что от родительского дома остались только стены. Огонь не пощадил ни людей, ни все что было внутри.
— Все сгорело дотла. Уцелел только папин крестик и икона — лик Спасителя. Она стояла у изголовья его кровати и даже не обуглилась. Я, конечно, забрал ее с пепелища. Наверное, теперь передам в местный храм.
ОФИЦИАЛЬНО.
Прокуратура проводит проверку.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, ландшафтный пожар в селе Александровка Азовского района был локализован на площади полторы тысячи квадратных метров.
— Прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства. При выявлении нарушений закона будут приняты соответствующие меры реагирования, — прокомментировали в пресс-службе областной прокуратуры.
«Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» приносит соболезнования родным и близким погибших.