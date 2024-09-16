«Уцелела только папина икона»: Под Ростовом жена не сумела вынести из огня парализованного мужа и погибла, накрыв его собой

— Папа был не ходячим. Мама, когда поняла, что не сможет его вынести, просто легла рядом на диван и накрыла собой. Они оба сгорели! Я, наверное, пока еще этого просто не осознаю… Вот так… Раз и в одночасье сразу потерять обоих родителей…