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В Ростове в ДТП пострадал 16-летний пассажир «Питбайка»

В Ростове-на-Дону столкнулись питбайк и легковушка, есть пострадавший.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове 16-летний пассажир «Питбайка» пострадал в ДТП с «Ладой». Об аварии 16 сентября сообщили в управлении ГАИ по Ростовской области.

Происшествие случилось около 15:00 на улице Литвинова, 16 В. По предварительной информации, 28-летний парень за рулем легковушки выезжал с прилегающей территории и врезался в «Питбайк», который двигался по главной дороге.

От мощного удара пассажир двухколесного транспорта упал на асфальт. Его с травмами доставили в больницу. В это время водитель мотоцикла уехал с места ДТП.