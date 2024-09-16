В Ростове в ДТП пострадал 16-летний пассажир «Питбайка»

В Ростове 16-летний пассажир «Питбайка» пострадал в ДТП с «Ладой». Об аварии 16 сентября сообщили в управлении ГАИ по Ростовской области.
Происшествие случилось около 15:00 на улице Литвинова, 16 В. По предварительной информации, 28-летний парень за рулем легковушки выезжал с прилегающей территории и врезался в «Питбайк», который двигался по главной дороге.
От мощного удара пассажир двухколесного транспорта упал на асфальт. Его с травмами доставили в больницу. В это время водитель мотоцикла уехал с места ДТП.