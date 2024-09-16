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В Азовском районе спасатели потушили крупный пожар

В Александровке спустя почти семь часов спасатели потушили крупный пожар.

Источник: Комсомольская правда

В Азовском районе спасателям понадобилось семь часов, чтобы потушить крупный пожар. Полностью ликвидировать огонь в селе Александровка удалось к семи часам вечера. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

— Полная ликвидация 19:00, — прокомментировали в региональном ведомстве.

Напомним, что пожар начался 16 сентября около 12:23. Известно, что загорелась сухая трава. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на три строения, одним из которых оказался жилой дом. Огнем было охвачено порядка 1500 квадратных метров территории. На месте ЧП работали 27 спасателей и десять спецмашин.