«Трактор заглох, а вокруг — огонь»: Многодетный отец весь день тушил пожар в садовом товариществе под Ростовом

В Ростовской области второй день бушуют пожары — только за воскресенье, 15 сентября, их в регионе было зафиксировано порядка 140 возгораний. Из них примерно половина — ландшафтных: поля и лесополосы, пустыри с сухой травой сгорают от одной искры непотушенной сигареты или блика от битого стекла.
Так, жители трех дачных товариществ в районе Аксая полдня отчаянно отбивали у пламени свои дома. Дом 46-летнего Юрия Трикунова был далеко от пламени, но многодетный отец, узнав, что к соседнему СНТ подбирается огонь, вместе с зятем Кириллом запрыгнули в свой экскаватор-погрузчик и поехали спасать селян.
РЫЛИ ЗЕМЛЮ КОВШОМ, ДАВИЛИ ПЛАМЯ КОЛЕСАМИ.
Как объясняет Юрий, в этом месте вплотную расположены три садовых товарищества — «Южтехмонтаж-2», «Донское» и «Задонье», в котором живут около трех тысяч человек.
— Все началось с пожаров вдоль трассы М-4 «Дон». От бешеного ветра, наверное, до 20 метров в секунду, примерно за полтора часа огонь добрался до окраины СНТ «Южтехмонтаж-2», и мы поехали на тракторе туда, — рассказывает Юрий.
Мужчины прокапывали землю ковшом, чтобы преградить дорогу огню, давили пламя мощными колесами. Но штормовой ветер играючи перекинул пламя на соседнее СНТ «Задонье».
— Позвонил туда знакомым и спросил, как обстановка. Они ответили, дома от пламени отделяет только оросительный канал. А у нас уже три недели дует «верховка» с востока, сгоняя воду, и все обмелело, так что огню ничего не стоило перебраться по сухому камышу через канал.
Так и получилось: пока мужчины приехали на место, пламя уже подходило к домам.
— Из другого СНТ нам навстречу ехал еще один трактор, тоже тушил огонь как мог. Так мы продержались до приезда нескольких пожарных расчетов. Успели к тому моменту потушить одну улицу и не дали загореться трансформатору.
ОГОНЬ ТУШИЛИ И ЖЕНЩИНЫ, И ПОДРОСТКИ.
Людей было очень много: сначала человек 50, а к концу дня уже в три раза больше.
— Выходили целыми семьями: считай, бегали через пламя, сбивали огонь лопатами, таскали ведра с водой по 500−700 метров — и не только сильные мужчины, но и женщины, и подростки. И жена Людмила, и старшая дочка Таня с лопатами бегали. Вокруг все горело, видимость нулевая, а люди в дыму сражались с огнем до поздней ночи. Конечно, нашлись и те, кто равнодушно стоял в сторонке, снимая контент на камеру телефона.
Тем временем в домах отключилось электричество, перестала идти вода. Средняя и младшая дочь Юрия и Людмилы — подросток и дошколенок — с ужасом смотрели со двора на дым, окутавший небо над улицами.
ДУМАЛИ БРОСАТЬ ТРАКТОР И БЕЖАТЬ ПО ОГНЮ.
Юрий не задумывался, что рискует жизнью до одного момента, когда понял, что вот-вот может сгореть.
— У нас трактор заглох посреди пламени — сработал датчик температуры. Мы с Кириллом думали — или бросать трактор и убегать по огню, но решились на последнюю попытку — сорвать датчик и попробовать завести трактор. Машина раскалилась настолько, что не прикоснешься: пока открыли капот и отключили датчик, получили ожоги.
Повезло: машина завелась. А пламя тем временем не ползло — летело вдоль осушенного канала к следующим улицам. А Юрий его преследовал.
— Ездили везде: и по заборам, и по арматуре, через заброшенные дворы, где не было свободного доступа к огню. А зять бегал его накачивал. Проеду немного — опять спускает, и все по-новой. Это было шоу, если бы не было так страшно и ужасно — вы не представляете насколько.
ПАТРУЛИРОВАЛИ УЛИЦЫ ВСЮ НОЧЬ.
С огнем справились уже поздно ночью.
— Но, оказалось, в одном из домов еще тлела крыша, и взорвался газовый баллон. Оттуда пылающие доски, как из пушки, разлетелись во все стороны на соседние улицы.
Чтобы быстро справиться с такими форс-мажорами, мужчины помогали пожарным: патрулировали улицы, смотрели, чтобы не было повторных возгораний.
— Вообще, пожарные — молодцы: пока все тушили, машин было много — где-то 12−15. Ночью несколько расчетов караулили наши СНТ — вдруг еще что-то разгорится. И сегодня спецтехнику в округе видел. А вчера к нам даже водовозки из Железнодорожного района присылали, чтобы заправлять спемашины — в каналах-то воды сейчас нет.
«Я ЖИВОЙ, ЖЕНА И ДЕТИ ЖИВЫ».
В том пожаре больше всего досталось СНТ «Задонье», где сгорело 15 построек, в том числе четыре дома. Борясь с огнем половину суток, люди, конечно, надышались гарью.
— Сегодня было невозможно дышать, а еще мучает дикая головная боль после такой дозы угарного газа. Даже трактор и тот — весь «закоптился», а что уж говорить о людях.
Кстати, для Юрия это была не первая спасательная операция.
— Года два назад кто-то из садоводов зажег мангал, а в итоге сгорело три дома. Мы тогда тоже помогали тушить пожар.
Но главное — в страшном пожаре уцелели все селяне.
— Ожоги, конечно, у многих — люди практически руками тушили пламя, пока не прибыли пожарные. Но сильно никто не пострадал. Зато утром проснулся, вышел на улицу, посмотрел на чистое небо и подумал: «Слава Богу, что все закончилось благополучно. Я живой, жена и дети живы».