«Трактор заглох, а вокруг — огонь»: Многодетный отец весь день тушил пожар в садовом товариществе под Ростовом

— Ездили везде: и по заборам, и по арматуре, через заброшенные дворы, где не было свободного доступа к огню. А зять бегал его накачивал. Проеду немного — опять спускает, и все по-новой. Это было шоу, если бы не было так страшно и ужасно — вы не представляете насколько.