«МТС Юрент» оштрафовал самокатчика на 100 тыс. рублей за езду вдвоем

Обращение о нарушении правил езды на электросамокате поступило в службу поддержки от одного из консультантов безопасности сервиса. После этого сервис провел проверку, по итогам которой установил аккаунт пользователя и вынес ему штраф в повышенном размере.
В августе 2024 года департамент транспорта Москвы предложил сервисам аренды электросамокатов повысить штрафы за езду вдвоем и передачу руля детям до 100 тыс. рублей. Ранее этот штраф составлял 10 тыс. рублей. Увеличение штрафов поддержали сервисы «Яндекс Go», «МТС Юрент» и Whoosh.