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«МТС Юрент» оштрафовал самокатчика на 100 тыс. рублей за езду вдвоем

Пресс-служба сервиса кикшеринга «МТС Юрент» сообщила ТАСС, что компания впервые выдала штраф на 100 тыс. руб. за езду на электросамокате вдвоем в Москве. Средства списали с банковской карты, привязанной к аккаунту арендовавшего пользователя.

Источник: РИА "Новости"

Обращение о нарушении правил езды на электросамокате поступило в службу поддержки от одного из консультантов безопасности сервиса. После этого сервис провел проверку, по итогам которой установил аккаунт пользователя и вынес ему штраф в повышенном размере.

«МТС Юрент» стал вторым кикшеринговым сервисом, который оштрафовал водителя самоката на такую сумму. Ранее штраф на 100 тыс. рублей получил пользователь «Яндекс Go» за то, что он передал электросамокат несовершеннолетним.

В августе 2024 года департамент транспорта Москвы предложил сервисам аренды электросамокатов повысить штрафы за езду вдвоем и передачу руля детям до 100 тыс. рублей. Ранее этот штраф составлял 10 тыс. рублей. Увеличение штрафов поддержали сервисы «Яндекс Go», «МТС Юрент» и Whoosh.

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