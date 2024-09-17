В ДТП под Самарой погибли два человека

САРАТОВ, 16 сен — РИА Новости. Два человека погибли, еще один пострадал в результате ДТП с вахтовым автобусом на федеральной трассе в Самарской области, сообщили в региональном главке МВД.
Ранее прокуратура области сообщала, что вахтовый автобус «ПАЗ» и попутный легковой автомобиль ВАЗ-21110 столкнулись в понедельник вечером на 41-м километре федеральной автодороги А-300 «Самара — Большая Черниговка» в районе населенного пункта Ровно-Владимировка муниципального района Волжский. Ранее источник РИА Новости в силовых структурах сообщил, что в результате ДТП в легковом автомобиле погибли два человека, еще двое пострадали, в автобусе никто не пострадал.
«На месте ДТП скончались водитель и пассажир ВАЗ-2110. Второй пассажир легкового автотранспорта бригадой скорой медицинской помощи доставлен в медицинское учреждение. На месте работают сотрудники полиции. В автобусе находилось три пассажира, не пострадали. Выясняются все обстоятельства произошедшего», — сказали журналистам в пресс-службе главка.
Уточняется, что движение по трассе в районе места ДТП не перекрыто.