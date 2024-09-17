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Что произошло в Иркутске в ночь на 17 сентября 2024: последние новости

Пьяный водитель устроил погоню и перевернулся на машине в Иркутской области.

Источник: Комсомольская правда

Пьяный водитель устроил погоню и перевернулся на машине в Иркутской области.

В поселке Кутулик госавтоинспекторы пытались остановить пьяного водителя. Однако он, пытаясь скрыться, сильно увеличил скорость и не справился с управлением. Машина перевернулась. Мужчина не пострадал, а за множественные нарушения на него составили семь административных протоколов.

Шел убивать жену. Мужчину с оружием заметили на улице в Чите.

В Забайкальском крае работники ОМОНа увидели подозрительного мужчину, который пытался скрыть что-то под своим пальто. Оказалось, что это оружие. Во время разговора с блюстителям порядка он сознался, что хотел убить свою супругу.

За три дня мошенники украли у жителей Иркутской области более 12,5 млн рублей.

В Приангарье за прошедшие три дня на уловки мошенников повелись пенсионеры, работники банка, водители, машинисты, слесари и уборщицы. Самую крупную сумму перевел мужчина из Ангарска. Хотел заработать на фондовом рынке, но лишился 3,5 миллиона рублей.