Что произошло в Иркутске в ночь на 17 сентября 2024: последние новости

Пьяный водитель устроил погоню и перевернулся на машине в Иркутской области.
В поселке Кутулик госавтоинспекторы пытались остановить пьяного водителя. Однако он, пытаясь скрыться, сильно увеличил скорость и не справился с управлением. Машина перевернулась. Мужчина не пострадал, а за множественные нарушения на него составили семь административных протоколов.
Шел убивать жену. Мужчину с оружием заметили на улице в Чите.
В Забайкальском крае работники ОМОНа увидели подозрительного мужчину, который пытался скрыть что-то под своим пальто. Оказалось, что это оружие. Во время разговора с блюстителям порядка он сознался, что хотел убить свою супругу.
За три дня мошенники украли у жителей Иркутской области более 12,5 млн рублей.
В Приангарье за прошедшие три дня на уловки мошенников повелись пенсионеры, работники банка, водители, машинисты, слесари и уборщицы. Самую крупную сумму перевел мужчина из Ангарска. Хотел заработать на фондовом рынке, но лишился 3,5 миллиона рублей.