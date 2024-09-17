Что произошло в Иркутске в ночь на 17 сентября 2024: последние новости

В поселке Кутулик госавтоинспекторы пытались остановить пьяного водителя. Однако он, пытаясь скрыться, сильно увеличил скорость и не справился с управлением. Машина перевернулась. Мужчина не пострадал, а за множественные нарушения на него составили семь административных протоколов.