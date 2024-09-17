Локомотив в составе грузового поезда с углем загорелся в Хабаровском крае

В Комсомольске-на-Амуре следователи устанавливают обстоятельства возгорания локомотива, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Восточное МСУТ СК РФ.
По предварительной информации, днем 16 сентября 2024 года на станции Ургал-1 Дальневосточной железной дороги, расположенной в Верхнебуреинском районе Хабаровского края, загорелась секция локомотива в составе грузового поезда, перевозившего уголь. Пожар был потушен, никто не пострадал.
Следователи Комсомольского-на-Амуре следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России проводят доследственную проверку на предмет нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, согласно статье 263 УК РФ.
Для выяснения обстоятельств происшедшего следователи следственного управления проводят комплекс проверочных мероприятий.