Локомотив в составе грузового поезда с углем загорелся в Хабаровском крае

По предварительной информации, днем 16 сентября 2024 года на станции Ургал-1 Дальневосточной железной дороги, расположенной в Верхнебуреинском районе Хабаровского края, загорелась секция локомотива в составе грузового поезда, перевозившего уголь. Пожар был потушен, никто не пострадал.