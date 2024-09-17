Олбани
+13°
местами туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автобус дома-интерната для престарелых насмерть сбил пенсионерку в Хабаровске

83-летняя женщина жила в этом же учреждении.

Источник: Госавтоинспекция Хабаровского края

В Хабаровске автобус дома-интерната для престарелых насмерть сбил жившую там же 83-летнюю пенсионерку, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». ДТП произошло накануне, 16 сентября, на территории учреждения по адресу: улица Автобусная, 1.

63-летний водитель прежде, чем начать движение, дважды посигналил, что подтверждают очевидцы, и после поехал назад. Подошедшую пенсионерку он не заметил.

 — Ночью женщина скончалась от полученных травм в больнице, — сообщила госинспектор управления Госавтоинспекции по Хабаровскому краю Юлия Новикова. Водитель был трезв.

.