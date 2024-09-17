Автобус дома-интерната для престарелых насмерть сбил пенсионерку в Хабаровске

В Хабаровске автобус дома-интерната для престарелых насмерть сбил жившую там же 83-летнюю пенсионерку, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». ДТП произошло накануне, 16 сентября, на территории учреждения по адресу: улица Автобусная, 1.
63-летний водитель прежде, чем начать движение, дважды посигналил, что подтверждают очевидцы, и после поехал назад. Подошедшую пенсионерку он не заметил.
— Ночью женщина скончалась от полученных травм в больнице, — сообщила госинспектор управления Госавтоинспекции по Хабаровскому краю Юлия Новикова. Водитель был трезв.
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