Жительницы курского села эвакуировались на велосипедах под обстрелом ВСУ

«Кто мог на машинах выехали. У меня только велосипед. Животных отвязали, выпустили. Приехали мои две подруги, и мы с ними поехали в поселок Званное (в Глушковском районе Курской области — ред.). Мы ехали рано утром, в 7 часов (выехали — ред.). Вот мы к 9 часам приехали в село, это 30 километров где-то от нас», — рассказала женщина.