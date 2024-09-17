Жительницы курского села эвакуировались на велосипедах под обстрелом ВСУ

«Кто мог на машинах выехали. У меня только велосипед. Животных отвязали, выпустили. Приехали мои две подруги, и мы с ними поехали в поселок Званное (в Глушковском районе Курской области — ред.). Мы ехали рано утром, в 7 часов (выехали — ред.). Вот мы к 9 часам приехали в село, это 30 километров где-то от нас», — рассказала женщина.
По ее словам, когда они уезжали, в селе Попово-Лежачи Глушковского района уже начались разрывы. «У нас канонада была… когда выезжали из поселка… а потом (был прилет — ред.) в (здание — ред.) почты», — добавила эвакуированная.
Она рассказала, что по пути их приняли в храме. «Большое им (матушке и батюшке в храме — ред.) спасибо. И одели, и обули, низкий поклон им. Накормили, обогрели, успокоили. Страшно было очень», — сказала женщина.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 13,4 тысячи военных, 113 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.