В Приамурье пропал вертолет Robinson R66, на нем летели три человека

Спасатели пытаются найти воздушное судно. Как пишет ТАСС, в сводке МЧС о происшествиях указано, что вертолет разбился, однако на сайте управления такая информация не приводится.
Аварийный маяк сработал на вертолете 16 сентября, когда тот летел над Зейским районом. По данным МЧС, Robinson осуществлял незарегистрированный перелет. На его борту находились три человека.
ООО «Хэргу» сообщило МЧС, что привлекла на поиски две наземные группы — восемь человек, используется две единицы техники. В сообщении ведомства не уточняется, является ли компания владельцем вертолета. К утру 17 сентября Robinson найти не удалось. На поиски из Благовещенская отправился вертолет Ми-8 с тремя спасателями.