В Приамурье пропал вертолет Robinson R66, на нем летели три человека

ООО «Хэргу» сообщило МЧС, что привлекла на поиски две наземные группы — восемь человек, используется две единицы техники. В сообщении ведомства не уточняется, является ли компания владельцем вертолета. К утру 17 сентября Robinson найти не удалось. На поиски из Благовещенская отправился вертолет Ми-8 с тремя спасателями.