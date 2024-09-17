Источник: инструкторы ВСУ уже обучают террористов в Сирии производству БПЛА

Накануне сирийская газета «Аль-Ватан» со ссылкой на источники в оппозиции в Идлибе написала, что руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов** находится в постоянном контакте с главарем «Хайят Тахрир аш-Шам»* по кличке Абу Мохаммад Джуляни. Они обсуждают привлечение боевиков к участию в боевых действиях против России. Отмечается, что в первую очередь вербовка ведется среди выходцев из стран постсоветского пространства, подготовка и переброска на Украину продолжается уже не менее двух месяцев.