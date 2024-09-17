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Источник: инструкторы ВСУ уже обучают террористов в Сирии производству БПЛА

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Украинские военные инструкторы, прибывшие в сирийскую провинцию Идлиб, уже начали обучать террористов группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* (запрещена в России) производству и модернизации беспилотников, рассказал РИА Новости сирийский осведомленный источник.

Источник: РИА "Новости"

«Они (украинские военные — Прим. Ред.) работают вместе с “Рабочей партией туркаманов” (подчиняется руководству ХТШ*) над сборкой и модернизацией беспилотников, чтобы увеличить боевую и разведывательную способности», — рассказал собеседник агентства.

Как сообщил ранее источник РИА Новости, на территориях, контролируемых террористами в сирийской провинции Идлиб, уже находятся 250 украинских военных инструкторов.

Накануне сирийская газета «Аль-Ватан» со ссылкой на источники в оппозиции в Идлибе написала, что руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов** находится в постоянном контакте с главарем «Хайят Тахрир аш-Шам»* по кличке Абу Мохаммад Джуляни. Они обсуждают привлечение боевиков к участию в боевых действиях против России. Отмечается, что в первую очередь вербовка ведется среди выходцев из стран постсоветского пространства, подготовка и переброска на Украину продолжается уже не менее двух месяцев.

О том, что эмиссары украинской разведки находятся в идлибской зоне деэскалации в Сирии, где вербуют боевиков, заявлял и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

На минувшей неделе турецкая газета Aydınlık со ссылкой на источники писала, что Киев предложил «Хайят Тахрир аш-Шам»* 75 дронов взамен на освобождение радикальных антироссийских боевиков, которые содержатся в тюрьме группировки.

Издание утверждает, что имеет в распоряжении кадры с переговоров в июне в Идлибе.

* Террористическая организация, запрещена в России.

** Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и.

* Террористическая организация, запрещена в России.