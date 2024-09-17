Источник: инструкторы ВСУ уже обучают террористов в Сирии производству БПЛА

«Они (украинские военные — Прим. Ред.) работают вместе с “Рабочей партией туркаманов” (подчиняется руководству ХТШ*) над сборкой и модернизацией беспилотников, чтобы увеличить боевую и разведывательную способности», — рассказал собеседник агентства.
Как сообщил ранее источник РИА Новости, на территориях, контролируемых террористами в сирийской провинции Идлиб, уже находятся 250 украинских военных инструкторов.
Накануне сирийская газета «Аль-Ватан» со ссылкой на источники в оппозиции в Идлибе написала, что руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов** находится в постоянном контакте с главарем «Хайят Тахрир аш-Шам»* по кличке Абу Мохаммад Джуляни. Они обсуждают привлечение боевиков к участию в боевых действиях против России. Отмечается, что в первую очередь вербовка ведется среди выходцев из стран постсоветского пространства, подготовка и переброска на Украину продолжается уже не менее двух месяцев.
О том, что эмиссары украинской разведки находятся в идлибской зоне деэскалации в Сирии, где вербуют боевиков, заявлял и министр иностранных дел России Сергей Лавров.
На минувшей неделе турецкая газета Aydınlık со ссылкой на источники писала, что Киев предложил «Хайят Тахрир аш-Шам»* 75 дронов взамен на освобождение радикальных антироссийских боевиков, которые содержатся в тюрьме группировки.
Издание утверждает, что имеет в распоряжении кадры с переговоров в июне в Идлибе.
* Террористическая организация, запрещена в России.
** Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и.
* Террористическая организация, запрещена в России.