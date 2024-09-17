Думали алкоголь, оказалось «незамерзайка»: житель Бурятии перепутал бутылки и отравил трех человек

В Иволгинском районе Бурятии перед судом предстанет мужчина, который обвиняется в причинении смерти по неосторожности. Два человека погибли, еще одному нанесен тяжкий вред здоровью. Об этом КП-Иркутск сообщили в СУ СК России по Республике Бурятия.
Правоохранители установили, что обвиняемый хранил в багажнике своей машины две одинаковые пластиковые бутылки. Только вот в одной был алкогольный напиток, разбавленный морсом, а в другой антифриз. Содержимое обеих емкостей было красного цвета, поэтому было легко их спутать. Так и произошло.
В улусе Нур-Селение 11 июня этого года мужчина достал из багажника своей машины одну из бутылок. Он полагал, что это алкогольный напиток. После этого передал ее своей знакомой, которая в этот же вечер поставила его на стол. Распила она его вместе с двумя родственниками. В эту же ночь они почувствовали сильное недомогание, уже утром их доставили в больницу.
— Спустя несколько дней, несмотря на усилия врачей, женщина и один из ее родственников скончались в больнице от острого отравления. Еще один мужчина находился в угрожающем для жизни состоянии, — рассказали в пресс-службе Следственного комитета.
Специалисты провели исследование остатков жидкости и подтвердили, что это был антифриз. Сейчас собрали полную доказательную базу, уголовное дело отправили в суд. Мужчина, который передал эту злосчастную бутылку, задержан после допроса. Сейчас решают вопрос о предъявлении ему обвинений и о заключении под стражу.