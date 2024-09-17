Думали алкоголь, оказалось «незамерзайка»: житель Бурятии перепутал бутылки и отравил трех человек

В улусе Нур-Селение 11 июня этого года мужчина достал из багажника своей машины одну из бутылок. Он полагал, что это алкогольный напиток. После этого передал ее своей знакомой, которая в этот же вечер поставила его на стол. Распила она его вместе с двумя родственниками. В эту же ночь они почувствовали сильное недомогание, уже утром их доставили в больницу.