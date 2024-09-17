Скрывала беременность от родителей: жительница Бурятии оставила новорожденного сына умирать в выгребной яме туалета

«Родила и выкинула», — появилась жуткая новость в одном из пабликов Бурятии ранним утром 17 сентября. Подробностей было мало… Якобы 18-летняя жительница Улан-Удэ родила малыша в бане. Однако появившегося на свет мальчика мать выкинула в туалет! Но вскоре стали известны ужасные подробности. Оказывается, все девять месяцев беременности девушка скрывала от родителей ребенка. Хотя жила с отцом и матерью в одном доме. Сейчас Следком Бурятии завел уголовное дело по факту убийства грудничка.
— Следственным отделом по факту обнаружения тела младенца мужского пола в отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело об убийстве матерью новорожденного ребенка, — рассказывают в ведомстве.
Страшная история произошла днем ранее, 16 сентября. Ранним утром у девушки начались схватки. Родила сына она во дворе дома. Известно, что мальчишка появился на свет живым и доношенным. Однако мать выкинула грудничка в выгребную яму туалета, где он вскоре скончался. О произошедшем она скоро рассказала близкой подруге. Но сибирячка сообщила в правоохранительные органы.
— В настоящее время по уголовному делу назначена судебно-медицинская экспертиза, также проводятся другие следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы, — рассказывают в региональном Следкоме.