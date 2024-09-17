Скрывала беременность от родителей: жительница Бурятии оставила новорожденного сына умирать в выгребной яме туалета

«Родила и выкинула», — появилась жуткая новость в одном из пабликов Бурятии ранним утром 17 сентября. Подробностей было мало… Якобы 18-летняя жительница Улан-Удэ родила малыша в бане. Однако появившегося на свет мальчика мать выкинула в туалет! Но вскоре стали известны ужасные подробности. Оказывается, все девять месяцев беременности девушка скрывала от родителей ребенка. Хотя жила с отцом и матерью в одном доме. Сейчас Следком Бурятии завел уголовное дело по факту убийства грудничка.