Серик Кунакбаев: «Личное кредо — честность, порядочность, надежность»

— Мы стараемся делать свою работу добросовестно. Успешная работа в современной, быстро меняющейся ситуации возможна, если коллектив состоит из честных и порядочных профессионалов, которые дорожат своей репутацией. Я очень четко контролирую подбор людей в команду. В последний год мы увеличивали штат, очень внимательно изучая каждого человека, оценивая его профессионализм. Нам важно, чтобы специалист, не важно, продажник ли он, юрист, финансист или экономист, полностью понимал ситуацию на рынке, ситуацию с мировыми ценам. Все сотрудники нашего отдела продаж владеют английским языком, а некоторые и китайским. Но главное, чтобы людям нравилось то, что они делают. Работа у нас очень интересная — мы расширяем географию продаж, ищем новые логистические пути, направления, расширяем линейку товаров, работаем с госорганами. Мне очень приятно, что сегодня мы, несмотря ни на что, идем вперед, причем с приростом. За это я очень благодарен всей своей команде.