Серик Кунакбаев: «Личное кредо — честность, порядочность, надежность»

— Серик Абаевич, как в нынешних внешнеэкономических условиях складывается работа вашей компании на экспорт?
— Мы выходим на новые рынки и увеличиваем линейку товаров, развивая направление по бобовым культурам. Сейчас находимся на стадии переговоров с Иорданией по нуту, а два года назад зашли в нишевый рынок зеленой и красной чечевиц. Индия, арабский мир, практически вся Африка очень заинтересованы в этих продуктах. Летом у нас были отгрузки по бобовым культурам в Индию, Пакистан, Египет. То есть мы подстраиваемся под спрос и проводим работу с местными сельхозтоваропроизводителями по тем культурам, которые пользуются спросом на мировом рынке. Аграрии выразили заинтересованность и готовы их выращивать.
Что касается внешнеэкономической деятельности в целом, то сейчас мы расширяем географию продаж на восток, ориентируясь на арабский мир: Алжир, Тунис, Марокко, ОАЭ, Бахрейн, Аман, Саудовскую Аравию. Не так давно были на выставках в Турции и Китае, на октябрь запланирована командировка в Саудовскую Аравию. Наша стратегия работы — быть ближе к покупателям.
Основная культура нашего экспорта — пшеница. До того как Казахстан временно запретил импорт пшеницы, мы активно работали с этой страной. А теперь продолжаем сотрудничество по пшенице с Киргизией, Азербайджаном и Китаем. Причем Китай — это довольно большое направление. В эту страну мы отгружаем различные культуры: овес, ячмень, горох, пшеницу, лен, рапс.
— Как вы сотрудничаете с различными региональными организациями, которые оказывают поддержку бизнесу?
— Очень благодарен за помощь Центру поддержки экспорта Омской области. Там работают отзывчивые, высококвалифицированные специалисты, которые постоянно информируют и приглашают нас на различные мероприятия, в международные поездки, бизнес-миссии. Так, в этом году вместе с ними мы ездили в ОАЭ, Вьетнам, Турцию, в прошлом году — в Иран. Это сотрудничество для нас очень полезно и продуктивно. При организации таких бизнес-миссий специалисты Центра максимально прорабатывают все условия для переговоров с различными государственными органами и коммерческими структурами.
Активно сотрудничаем с Торгово-промышленной палатой Омской области. Они нам очень помогают и ценят нашу работу. В этом году наша компания победила в конкурсе «Золотой Меркурий», организованном ТПП, в номинации «Лучшее предприятие-экспортер в сфере международного сотрудничества».
Нашу работу поддерживают региональные властные структуры: министерство сельского хозяйства, министерство экономики, министерство промышленности, правительство. Очень плотно и продуктивно работаем с Россельхознадзором Омской области.
— Расскажите, в чем секрет вашего успешного бизнеса?
— Мы стараемся делать свою работу добросовестно. Успешная работа в современной, быстро меняющейся ситуации возможна, если коллектив состоит из честных и порядочных профессионалов, которые дорожат своей репутацией. Я очень четко контролирую подбор людей в команду. В последний год мы увеличивали штат, очень внимательно изучая каждого человека, оценивая его профессионализм. Нам важно, чтобы специалист, не важно, продажник ли он, юрист, финансист или экономист, полностью понимал ситуацию на рынке, ситуацию с мировыми ценам. Все сотрудники нашего отдела продаж владеют английским языком, а некоторые и китайским. Но главное, чтобы людям нравилось то, что они делают. Работа у нас очень интересная — мы расширяем географию продаж, ищем новые логистические пути, направления, расширяем линейку товаров, работаем с госорганами. Мне очень приятно, что сегодня мы, несмотря ни на что, идем вперед, причем с приростом. За это я очень благодарен всей своей команде.
— Серик Абаевич, что лично для вас главное в бизнесе?
— Любовь к моей работе и репутация. Когда компания начинала свою деятельность, покупая и продавая только в Омской области, мы переживали, чтобы о нас хорошо говорили в регионе. Так и случилось, ведь репутация складывается из честности, умения держать свое слово.
Следующим этапом был выход на российский рынок. Казалось, он такой огромный. Хотелось на нем закрепиться, чтобы название «Зерновые линии» прочно ассоциировалось с Омском. Мы не знали, возможно ли это в такой большой стране, как Россия. Сегодня мы это имеем. Иностранные компании, позвонив в любую российскую компанию и спросив: что вы можете сказать про «Зерновые линии», — получают ответ: «Зерновые линии» — это Омск, это — Серик. Таков результат нашей многолетней работы, труда, порядочности и честности. Это не только кредо компании, но и мое личное кредо. Вся наша команда знает, что мы обязательно честны, порядочны, вежливы и держим свое слово. За 8,5 лет работы у нашей компании не было ни одного судебного иска, и это о многом говорит.
На международном рынке мы пока зарабатываем наш имидж. Есть страны, регионы, где мы известны и немало предприятий могут сказать много хороших слов. Мы намерены и дальше работать в этом направлении, подтверждая свою деловую репутацию.
— С какими странами ШОС сотрудничаете?
— Мы работаем с Индией, Пакистаном, Кыргызстаном, Ираном, Китаем, Казахстаном. Реалии сегодняшнего дня таковы, что эту работу приходится выстраивать гибко, оперативно реагируя на быстро меняющуюся внешнеэкономическую и политическую обстановку. Например, мы очень хорошо работали с Казахстаном, но когда эта страна закрыла возможности для нашего экспорта, пришлось искать новые направления сбыта. Таковы современные реалии, и мы с ними справляемся — нацелены на несколько стран и всегда прорабатываем одновременно разные направления, как по географии сбыта, так и ассортименту продаж. Сейчас, например, ведем переговоры о сотрудничестве с Южной Кореей.
ООО «Зерновые линии» — российская компания, осуществляющая производство, закуп, продажу и экспорт сельскохозяйственной продукции зерновой и масличной групп. Свою историю ведет с февраля 2016 года. Основной портфель контрактов является экспортным. Производственный комплекс компании оснащен всем необходимым для приема, хранения, фасовки и отгрузки зерна. Поставка зерна осуществляется с помощью ж/д и автотранспорта, в том числе собственного парка зерновозов.