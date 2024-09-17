Вероятных браконьеров задержали в Ольхонском районе с двумя тушами косуль

Вездеход «Байкал» остановили после шести часов утра в лесу около села Куреть. В машине обнаружили две туши косуль, нарезное и гладкоствольное оружие, а также фонарь, тепловизор, нож и другие охотничьи принадлежности. Трое мужчин, которых подозревают в браконьерстве, никак не прокомментировали ситуацию. Также отказались рассказывать, откуда у них взялись тела животных. Напомним, сейчас охота строго запрещена.