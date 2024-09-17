Вероятных браконьеров задержали в Ольхонском районе с двумя тушами косуль

В прошедшие выходные правоохранители, которые находились в селе Еланцы Ольхонского района, нашли вероятных браконьеров. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.
Вездеход «Байкал» остановили после шести часов утра в лесу около села Куреть. В машине обнаружили две туши косуль, нарезное и гладкоствольное оружие, а также фонарь, тепловизор, нож и другие охотничьи принадлежности. Трое мужчин, которых подозревают в браконьерстве, никак не прокомментировали ситуацию. Также отказались рассказывать, откуда у них взялись тела животных. Напомним, сейчас охота строго запрещена.
— Для выяснения обстоятельств их доставили в полицию, машину отправили на специализированную стоянку. Оружие и снаряжение забрали. Позже правоохранители нашли места, где освежевали туши. Там же нашли шкуры. По предварительным подсчетам, сумма ущерба, причиненная природному фонду, составила более 300 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе МВД.
На преступников завели уголовное дело за незаконную охоту. Наказанием может стать либо штраф и исправительные работы, либо лишение свободы сроком до двух лет.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье браконьеры незаконно убили семь косуль.