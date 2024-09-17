В Иркутске ребенку выплатят 50 тысяч рублей компенсации

В Иркутске 8-летнему мальчику выплатили 50 тысяч рублей компенсации. Об этом сообщили в прокуратуре.
В прокуратуру обратилась мать 8-летнего мальчика, который получил телесные повреждения во время ссоры с другими детьми вод дворе образовательного учреждения в феврале 2024 года.
Прокуратура обратилась с иском в адрес учреждения о взыскании компенсации морального вреда, поскольку на образовательном учреждении по закону лежала ответственность за жизнь и здоровье ребенка.
Ленинский районный суд встал на сторону пострадавшего и обязал выплатить 50 тысяч рублей в качестве компенсации.
Исполнение проконтролирует прокуратура.
Ранее сообщалось о том, что в Иркутске благодаря прокуратуре отремонтировали мост.