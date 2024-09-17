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В Иркутске ребенку выплатят 50 тысяч рублей компенсации

В феврале ему нанесли телесные повреждения в школе во время конфликта, после чего мать обратилась в прокуратуру.

В Иркутске 8-летнему мальчику выплатили 50 тысяч рублей компенсации. Об этом сообщили в прокуратуре.

В прокуратуру обратилась мать 8-летнего мальчика, который получил телесные повреждения во время ссоры с другими детьми вод дворе образовательного учреждения в феврале 2024 года.

Прокуратура обратилась с иском в адрес учреждения о взыскании компенсации морального вреда, поскольку на образовательном учреждении по закону лежала ответственность за жизнь и здоровье ребенка.

Ленинский районный суд встал на сторону пострадавшего и обязал выплатить 50 тысяч рублей в качестве компенсации.

Исполнение проконтролирует прокуратура.

Ранее сообщалось о том, что в Иркутске благодаря прокуратуре отремонтировали мост.

Прокуратура