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Суд арестовал имущество генерала Беглова на десятки миллионов

Басманный суд Москвы арестовал имущество бывшего заместителя начальника Центрального таможенного управления генерала Александра Беглова на десятки миллионов рублей по делу о взятках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Источник: Reuters

Согласно постановлению суда, арестованы две квартиры в Одинцовском районе Подмосковья общей стоимостью 28 миллионов рублей, дача с участком в СНТ «Роспроект» в Подмосковье, доля в квартире в Балашихе вместе с машиноместом и автомобиль Volkswagen Tiguan.

Всего по делу арестовано имущество на 49 миллионов рублей, а также денежные средства на счету в одном из банков России на неназванную сумму.

Ранее сообщалось о задержании в Москве сотрудниками ФСБ двух высокопоставленных таможенников при получении взятки в 50 тысяч долларов от предпринимателей. С поличным попались Беглов и глава центра электронного декларирования Центральной акцизной таможни полковник Александр Алеев. Возбуждено уголовное дело.