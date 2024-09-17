Ищут всем районом: 16-летний подросток пропал в Бурятии пять дней назад после ссоры с родителями

Мать мальчика ездила в другое село по личным делам, а когда вернулась домой, то заметила, что сына нигде нет. Обеспокоенные члены семьи сразу же отправились на поиски, к ним на помощь пришли неравнодушные жители села. Но все было безуспешно. На следующий день стало ясно, что без помощи полиции не обойтись.