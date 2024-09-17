Ищут всем районом: 16-летний подросток пропал в Бурятии пять дней назад после ссоры с родителями

В Кижингинском районе Бурятии пропал 16-летний подросток. Известно, что он ушел из дома в улусе Эдэрмэг 13 сентября около 12:00. Поссорился с кем-то из членов семьи. О его местонахождении ничего неизвестно вот уже пятый день. О этом КП-Иркутск сообщили в МВД по Республике Бурятия.
Мать мальчика ездила в другое село по личным делам, а когда вернулась домой, то заметила, что сына нигде нет. Обеспокоенные члены семьи сразу же отправились на поиски, к ним на помощь пришли неравнодушные жители села. Но все было безуспешно. На следующий день стало ясно, что без помощи полиции не обойтись.
— На розыск несовершеннолетнего отправлен личный состав полиции. Поисковые мероприятия прошли в улусе Эдэрмэг и его окрестностях. А также в селе Кижинга. Есть данные о том, что мальчика там видели около магазина. Розыск подростка продолжается. В нем также задействовано местное население, учителя, работники районной администрации, — рассказывают в пресс-службе МВД.
Обеспокоенные родители надеются как можно скорее найти ребенка. Когда он уходил из дома, то был одет в зеленую флисовую шапку, флисовую кофту красного цвета с надписью на груди «Россия», в темно-синие спортивные штаны, белые кроссовки и серые носки.