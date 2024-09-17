Массовое ДТП из пяти авто парализовало движение во Владивостоке

Серьезная авария парализовала движение во Владивостоке в обеденное время вторника, сообщает ИА PrimaMedia. По предварительным данным, на дороге столкнулись не меньше пяти машин.
Информация о пострадавших пока отсутствует, но на месте работают медики. Из-за разбросанных по дороге машин движение в районе Первой Речки временно затруднено. В СМИ сообщают, что спровоцировал аварию водитель Mitsubishi Lancer, который двигался со стороны кольца Первой Речки в направлении Некрасовской. рулевой повернул налево, но не учел, что маневр запрещает нанесенная разметка — двойная сплошная линия. Не убедившись в безопасности, автомобиль столкнулся с другим участником движения — Lexus, водитель которого двигался со стороны 3-й Рабочей.
Удар был такой силы, что «Лексус» отлетел в припаркованные авто — Nissan Juke и Toyota Camry. Тем временем «Лансер» развернуло, и неуправляемый транспорт влетел в Toyota Land Cruiser Prado, который двигался параллельно.
ИА PrimaMedia уточняет подробности о пострадавших.