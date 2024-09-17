Массовое ДТП из пяти авто парализовало движение во Владивостоке

Информация о пострадавших пока отсутствует, но на месте работают медики. Из-за разбросанных по дороге машин движение в районе Первой Речки временно затруднено. В СМИ сообщают, что спровоцировал аварию водитель Mitsubishi Lancer, который двигался со стороны кольца Первой Речки в направлении Некрасовской. рулевой повернул налево, но не учел, что маневр запрещает нанесенная разметка — двойная сплошная линия. Не убедившись в безопасности, автомобиль столкнулся с другим участником движения — Lexus, водитель которого двигался со стороны 3-й Рабочей.