Сидела дома и растила дочь: что известно о матери из Бурятии, которая оставила новорожденного сына в выгребной яме

Только 2 сентября в Бурятии произошло чудовищное происшествие с ребенком. Малышку, которой только исполнился месяц, нашли в коробке, стоявшей в шкафу на веранде частного дома. Обвинение в убийстве было предъявлено ее родному отцу! Но уже 17 сентября новое потрясение… Стало известно о девушке из Улан-Удэ, которая родила сына во дворе частного дома и выкинула его в яму уличного туалета. КП-Иркутск удалось узнать подробности о матери.
Призналась в содеянном подруге.
Сейчас о предполагаемой убийце известно немного. Ей 19 лет, она нигде не училась и не работала. Ведь все свое свободное время уделяла дочери, которой нет еще и двух лет. Поднимать на ноги малышку помогала мама девушки. Как стало известно КП-Иркутск, они жили в одном доме. А вот кто отец ребенка и где он сейчас — непонятно. Но официально она в браке не состояла.
В январе 2024 года девушка узнала, что вновь носит под сердцем ребенка. Однако о своем положении она до конца не признавалась матери.
— По данным следствия, подозреваемая проживала в частном доме с родителями и скрывала от них свою беременность, — рассказывают в СК Бурятии.
Роды начались рано утром 16 сентября. Малыш появился на свет живым и здоровым во дворе частного дома. Однако мать выкинула грудничка в выгребную яму туалета, где он вскоре скончался.
— О произошедшем подозреваемая скоро рассказала подруге. А сибирячка сообщила в правоохранительные органы, — рассказывают в региональном Следкоме.
По факту обнаружения тела младенца заведено уголовное дело в отношении местной жительницы. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза. Также проводятся другие следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы.
К расследованию подключилась прокуратура Советского района Улан-Удэ.
— В ходе надзорных мероприятий также будет дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений в отношении несовершеннолетних, семейном благополучии, — рассказывают в прокуратуре. — При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.