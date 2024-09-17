Сидела дома и растила дочь: что известно о матери из Бурятии, которая оставила новорожденного сына в выгребной яме

Сейчас о предполагаемой убийце известно немного. Ей 19 лет, она нигде не училась и не работала. Ведь все свое свободное время уделяла дочери, которой нет еще и двух лет. Поднимать на ноги малышку помогала мама девушки. Как стало известно КП-Иркутск, они жили в одном доме. А вот кто отец ребенка и где он сейчас — непонятно. Но официально она в браке не состояла.