Начальник свердловской полиции раскритиковал подчиненных из-за телефонных мошенников

Руководитель пресс-службы свердловского полицейского главка Валерий Горелых рассказал, что Мешков осмотрел дежурную часть, оружейную комнату и проверил другие объекты. Затем прошло совещание, на котором помимо похвалы раздавалась и критика. По словам руководителя областного полицейского главка, из-за пробелов в профилактической работе с населением сразу на 35% в Тавде выросло число преступлений, связанных с мошенничеством (46 эпизодов).