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Начальник свердловской полиции раскритиковал подчиненных из-за телефонных мошенников

Начальник ГУ МВД России по Свердловской области генерал-лейтенант полиции Александр Мешков раскритиковал подчиненных за пассивность в профилактике телефонного мошенничества. От начальства досталось сотрудникам полиции Тавды, где недавно побывал генерал-лейтенант.

Руководитель пресс-службы свердловского полицейского главка Валерий Горелых рассказал, что Мешков осмотрел дежурную часть, оружейную комнату и проверил другие объекты. Затем прошло совещание, на котором помимо похвалы раздавалась и критика. По словам руководителя областного полицейского главка, из-за пробелов в профилактической работе с населением сразу на 35% в Тавде выросло число преступлений, связанных с мошенничеством (46 эпизодов).

«Участники совещания подробно обсудили и несколько проблемных вопросов. В первую очередь генерал Мешков заострил внимание на необходимости активизации работы по противодействию наркотрафику, подростковой и уличной преступности, браконьерству, преступлениям в сфере lT-технологий, миграции, экологии, лесопромышленного комплекса, потребительского рынка, жилищно-коммунального хозяйства», — сказал Валерий Горелых.

В минувшие выходные, как писал ЕАН, сотрудники полиции проводили разъяснительную работу с пенсионерками на станциях екатеринбургского метро. Екатеринбуржцам поясняли, как вести себя, если им внезапно звонят сотрудники, которые представляются сотрудниками силовых структур.