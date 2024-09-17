Начальник свердловской полиции раскритиковал подчиненных из-за телефонных мошенников

Руководитель пресс-службы свердловского полицейского главка Валерий Горелых рассказал, что Мешков осмотрел дежурную часть, оружейную комнату и проверил другие объекты. Затем прошло совещание, на котором помимо похвалы раздавалась и критика. По словам руководителя областного полицейского главка, из-за пробелов в профилактической работе с населением сразу на 35% в Тавде выросло число преступлений, связанных с мошенничеством (46 эпизодов).
«Участники совещания подробно обсудили и несколько проблемных вопросов. В первую очередь генерал Мешков заострил внимание на необходимости активизации работы по противодействию наркотрафику, подростковой и уличной преступности, браконьерству, преступлениям в сфере lT-технологий, миграции, экологии, лесопромышленного комплекса, потребительского рынка, жилищно-коммунального хозяйства», — сказал Валерий Горелых.
В минувшие выходные, как писал ЕАН, сотрудники полиции проводили разъяснительную работу с пенсионерками на станциях екатеринбургского метро. Екатеринбуржцам поясняли, как вести себя, если им внезапно звонят сотрудники, которые представляются сотрудниками силовых структур.