Олбани
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«На пороге стоит мужик с автоматом»: в Челябинских школах усилили меры безопасности

В Челябинских школах усилились меры безопасности после нападения на детей.

Источник: Комсомольская правда

В школах Челябинска 17 сентября усилили меры безопасности. Об этом сообщают родители учеников.

На входе в одно из учебных заведений начали проверять содержимое детских сумок и рюкзаков. Педагоги попросили родителей заранее заглянуть в школьные ранцы и убедиться, что там нет «контрабанды». В школу запретили приносить даже игрушечные пистолетики.

— У нас на пороге в школу стоит мужик в форме с автоматом, — рассказал челябинец Роман. — Охраняет и наблюдает за всеми.

Проверить, как работают школьные службы охраны, накануне поручила мэр Челябинска Наталья Котова. Учителям также велели организовать классные часы — рассказать детям, как в трудной ситуации получить психологическую помощь.

Напомним, 16 сентября 13-летний школьник с ножом и молотком напал на детей в филиале челябинской школы № 68. Пострадали четыре человека. Агрессивного подростка после задержания отправили в психбольницу.

образование