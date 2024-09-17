«На пороге стоит мужик с автоматом»: в Челябинских школах усилили меры безопасности

На входе в одно из учебных заведений начали проверять содержимое детских сумок и рюкзаков. Педагоги попросили родителей заранее заглянуть в школьные ранцы и убедиться, что там нет «контрабанды». В школу запретили приносить даже игрушечные пистолетики.