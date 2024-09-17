«На пороге стоит мужик с автоматом»: в Челябинских школах усилили меры безопасности

В школах Челябинска 17 сентября усилили меры безопасности. Об этом сообщают родители учеников.
На входе в одно из учебных заведений начали проверять содержимое детских сумок и рюкзаков. Педагоги попросили родителей заранее заглянуть в школьные ранцы и убедиться, что там нет «контрабанды». В школу запретили приносить даже игрушечные пистолетики.
— У нас на пороге в школу стоит мужик в форме с автоматом, — рассказал челябинец Роман. — Охраняет и наблюдает за всеми.
Проверить, как работают школьные службы охраны, накануне поручила мэр Челябинска Наталья Котова. Учителям также велели организовать классные часы — рассказать детям, как в трудной ситуации получить психологическую помощь.
Напомним, 16 сентября 13-летний школьник с ножом и молотком напал на детей в филиале челябинской школы № 68. Пострадали четыре человека. Агрессивного подростка после задержания отправили в психбольницу.