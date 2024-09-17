Олбани
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три человека погибли в Красноярском крае от лечения алкоголизма и наркомании

Незаконные медицинские услуги оказывала ОПГ из Красноярска.

В Красноярске задержаны 9 участников организованной преступной группы, незаконно лечившей наркоманов и алкоголиков. Возбуждено уголовное дело об оказании незаконных медицинских услуг, повлекших смерть трех человек.

По данным первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, фигуранты незаконно оказывали платные услуги по выводу из абстинентного синдрома. «Лечили» алкоголиков и наркоманов на дому: ставили капельницы с лекарственными препаратами, сильнодействующими и психотропными веществами. При этом не проводилось никакой диагностики, не соблюдались правила оказания медпомощи, в том числе при неотложных состояниях. В результате такого подхода три пациента скончались.

Преступная деятельность членов организованной группы выявлена в результате слаженной работы сотрудников СК России и управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Красноярскому краю, — отмечают в следственном органе.

Фигуранты уголовного дела задержаны, в их домах и квартирах прошли обыски: обнаружены и изъяты медпрепараты, подтверждающие незаконную деятельность документы.

Следователи полагают, что число фигурантов в деле еще вырастет. Может увеличиться и количество пациентов, пострадавших от незаконных медпроцедур.