Три человека погибли в Красноярском крае от лечения алкоголизма и наркомании

В Красноярске задержаны 9 участников организованной преступной группы, незаконно лечившей наркоманов и алкоголиков. Возбуждено уголовное дело об оказании незаконных медицинских услуг, повлекших смерть трех человек.
По данным первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, фигуранты незаконно оказывали платные услуги по выводу из абстинентного синдрома. «Лечили» алкоголиков и наркоманов на дому: ставили капельницы с лекарственными препаратами, сильнодействующими и психотропными веществами. При этом не проводилось никакой диагностики, не соблюдались правила оказания медпомощи, в том числе при неотложных состояниях. В результате такого подхода три пациента скончались.
Преступная деятельность членов организованной группы выявлена в результате слаженной работы сотрудников СК России и управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Красноярскому краю, — отмечают в следственном органе.
Фигуранты уголовного дела задержаны, в их домах и квартирах прошли обыски: обнаружены и изъяты медпрепараты, подтверждающие незаконную деятельность документы.
Следователи полагают, что число фигурантов в деле еще вырастет. Может увеличиться и количество пациентов, пострадавших от незаконных медпроцедур.