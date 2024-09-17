Три человека погибли в Красноярском крае от лечения алкоголизма и наркомании

По данным первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, фигуранты незаконно оказывали платные услуги по выводу из абстинентного синдрома. «Лечили» алкоголиков и наркоманов на дому: ставили капельницы с лекарственными препаратами, сильнодействующими и психотропными веществами. При этом не проводилось никакой диагностики, не соблюдались правила оказания медпомощи, в том числе при неотложных состояниях. В результате такого подхода три пациента скончались.