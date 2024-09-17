Омский водоканал проводит масштабную реконструкцию канализационных коллекторов

Канализационные сети омского водоканала предназначены только для хозяйственно-бытовых сточных вод. Однако этой весной сети выдержали двойную нагрузку — сюда попадают ливневые и паводковые воды в тех местах, где нет ливневой канализации. Там, где объем стоков чрезмерный, есть риск обрушения трубопроводов. Поэтому работы по реконструкции канализационных сетей Омска — важная составляющая работы предприятия.
Пластик заменит железо.
С середины июня ведутся работы на канализационных коллекторах по улицам Заозерной и Фабричной, которые были введены в эксплуатацию в 1986 и 1971 годах соответственно. Весной сотрудники водоканала обнаружили повреждение коллекторов — провалился грунт по оси трубопроводов, полностью разрушился из-за газовой коррозии верхний свод трубопроводов, возникли пустоты. Ремонтные работы велись все лето. На улице Фабричной до конца года обновят более 1 км трубопровода, а на Заозерной работы уже завершили — обновили свыше 350 метров.
— Обновление канализационных коллекторов методом «труба в трубу» омский водоканал активно ведет последние десять лет. Таким способом обновлены участки городских коллекторов, транспортирующие сточные воды на очистные сооружения канализации и канализационные коллекторы на улицах Волховстроя, 7 Северной, Добровольского, Мельничной, — рассказал заместитель генерального директора по производству омского водоканала Сергей Голиченко. — Пластиковые трубопроводы менее подвержены заиливанию по сравнению с железобетонными. За прошедшие годы таким образом обновили более 38 км коллекторов разных диаметров.
Работы по реконструкции канализационного коллектора на улице Циолковского начались в августе. Этот участок городской канализации протяженностью 3 км — старожил. Его ввели в эксплуатацию в 1963 году, за полувековой срок службы сети обветшали. Реконструкция 2 ниток напорного канализационного коллектора ведется методом горизонтально-направленного бурения и продлится до 2025 года. Обе нитки стального канализационного трубопровода, который перекачивает сточные воды потребителей Иртышской Набережной в самотечный коллектор на улице Маршала Жукова, заменят на полиэтиленовый. Общая протяженность обновленной трассы коллектора составит 3 208 метров диаметром 500 мм.
Современные технологии.
В ближайшие три месяца специалисты обновят еще 120 метров канализационного коллектора на улице Мельничной в Кировском округе. Сети канализации здесь прослужили более 40 лет. Проложенный на глубине 4−5 метров, коллектор транспортирует сточные воды потребителей Старого Кировска. И на нем случились такие же повреждения, как на канализационных сетях в Советском округе.
— Коллектор на улице Мельничной обновляем, используя технологию микротоннелирования — современную бестраншейную технологию прокладки туннелей без повреждения городской среды. Такой способ применяли в 2020 году при реконструкции коллектора на улице Новокирпичной, — рассказал заместитель генерального директора по капитальному строительству Евгений Решетников. — Прокладка труб в грунте производится проходческим щитом с высокой точностью, с помощью компьютерного комплекса управления с лазерным наведением щита.
Завершить реконструкцию коллектора на Мельничной планируется в декабре этого года.
ЦИФРА.
Более 570 млн рублей из инвестиционной программы омского водоканала в 2024 году пойдет на обновление коммунальных сетей.