Омский водоканал проводит масштабную реконструкцию канализационных коллекторов

С середины июня ведутся работы на канализационных коллекторах по улицам Заозерной и Фабричной, которые были введены в эксплуатацию в 1986 и 1971 годах соответственно. Весной сотрудники водоканала обнаружили повреждение коллекторов — провалился грунт по оси трубопроводов, полностью разрушился из-за газовой коррозии верхний свод трубопроводов, возникли пустоты. Ремонтные работы велись все лето. На улице Фабричной до конца года обновят более 1 км трубопровода, а на Заозерной работы уже завершили — обновили свыше 350 метров.