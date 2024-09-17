Работали с поддельными медкнижками: в Бурятии осудили заведующую столовой, где 29 детей заразились кишечной инфекцией

И вот 3 сентября 2024 года история получила продолжение. На заведующую производством столового корпуса ранее завели уголовное дело. Установлено, что она знала о том, что у работников лагеря истекает срок медицинского осмотра и аттестация. Она нашла человека, (его до сих пор не установили) который помог подделать документы. В них говорилось о том, что все якобы здоровы и могут продолжить работу. Правоохранители подтвердили, что все документы были поддельными.