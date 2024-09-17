Работали с поддельными медкнижками: в Бурятии осудили заведующую столовой, где 29 детей заразились кишечной инфекцией

В августе 2023 года в один из лагерей Республики Бурятия срочно выехала бригада врачей. По неизвестным на тот момент причинам отравилось шесть человек, количество пострадавших росло. В итоге у 29 детей нашли острую кишечную инфекцию. У некоторых поднялась высокая температура, пришлось в срочном порядке увозить в больницу.
Специалисты начали устанавливать причины произошедшего. Закрыли пищеблок и сам лагерь. Попытались прекратить распространение инфекции, провели необходимые мероприятия. Детей в это время отправили в Улан-Удэ.
Роспотребнадзор выявил грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований в части хранения пищевой продукции. Оказалось, что работники лагеря подделывали документы о прохождении медицинского осмотра и аттестации. Также они вовремя не сообщили о распространении острой кишечной инфекции. Не изолировали больных от здоровых. Комнаты в здании не обрабатывали. При всем этом заболел и сам персонал лагеря, однако никто не покинул свои рабочие места.
И вот 3 сентября 2024 года история получила продолжение. На заведующую производством столового корпуса ранее завели уголовное дело. Установлено, что она знала о том, что у работников лагеря истекает срок медицинского осмотра и аттестация. Она нашла человека, (его до сих пор не установили) который помог подделать документы. В них говорилось о том, что все якобы здоровы и могут продолжить работу. Правоохранители подтвердили, что все документы были поддельными.
— Районный суд Бурятии принял решение ограничить свободу преступницы сроком на пять месяцев. Оснований для прекращения дела не имелось, — рассказали в пресс-службе верховного суда Бурятии.
Обвинительный приговор вступил в законную силу, но было принято уменьшить срок. Теперь ограничение свободы продлится четыре месяца.