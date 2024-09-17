Дядя, у которого племянник нашел гранату и взорвал, ждет суда в Приморье

По данным ведомства, ручная осколочная граната находилась у мужчины с января по март 2024 года, пока ее не нашел племянник. Парень подорвал ее в соседнем доме и сам не понял, что сделал. «КП» рассказывала, что рядом со школьником был его знакомый, который вовремя среагировал и сбежал, при этом не предупредив о действии боеприпаса.