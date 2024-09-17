Дядя, у которого племянник нашел гранату и взорвал, ждет суда в Приморье

Шестнадцатилетний подросток нашел у 37-летнего дяди дома гранату и взорвал ее у себя в подъезде на Часовитина, 25, на 12 этаже во Владивостоке. Прокуратура уже направила материалы дела вместе с обвинительным заключением в суд, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
По данным ведомства, ручная осколочная граната находилась у мужчины с января по март 2024 года, пока ее не нашел племянник. Парень подорвал ее в соседнем доме и сам не понял, что сделал. «КП» рассказывала, что рядом со школьником был его знакомый, который вовремя среагировал и сбежал, при этом не предупредив о действии боеприпаса.
По факту происшествия завели уголовное дело по по ч. 1 ст. 221.1 УК РФ (незаконное приобретение и хранение взрывчатых устройств) и ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью человека). Теперь дядя, который уже имеет судимость, дожидается приговора.
Отметим, что рассматривается дело и на самого школьника. Оно проходит по ч. 1 ст. 221.1 УК РФ (незаконное приобретение и хранение взрывчатых устройств). Напомним, что несовершеннолетнему потребовалась медицинская помощь. По словам источника редакции, пострадавшему оторвало руку, пришлось зашивать бок.
Ранее «КП» писала, что было несколько версий нахождения гранаты. Изначально считалось, что парень нашел ее в лесу. Однако следователи усомнились в этой версии и установили настоящую версию событий.