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В Красноярске подозреваемый в хищении 1 млрд рублей у армии пытался сбежать

Красноярский бизнесмен Роман Безруков, подозреваемый в хищении почти одного миллиарда рублей у Минобороны, пытался сбежать от спецназа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, глава фирмы «ЕРСМ Сибири» Роман Безруков при задержании в Красноярске пытался скрыться от бойцов СОБР. Он выбежал из квартиры и вылез по лестнице на крышу. Уже там подозреваемого схватили силовики.

Ранее стало известно, что красноярского бизнесмена Безрукова и неустановленных лиц подозревают в хищении почти одного миллиарда рублей при строительстве центра управления связи Минобороны РФ.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Бизнесмену грозит до 10 лет лишения свободы.