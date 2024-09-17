В Красноярске подозреваемый в хищении 1 млрд рублей у армии пытался сбежать

По данным агентства, глава фирмы «ЕРСМ Сибири» Роман Безруков при задержании в Красноярске пытался скрыться от бойцов СОБР. Он выбежал из квартиры и вылез по лестнице на крышу. Уже там подозреваемого схватили силовики.
Ранее стало известно, что красноярского бизнесмена Безрукова и неустановленных лиц подозревают в хищении почти одного миллиарда рублей при строительстве центра управления связи Минобороны РФ.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Бизнесмену грозит до 10 лет лишения свободы.