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Пашаеву грозит до десяти лет колонии за мошенничество

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Бывшему адвокату Эльману Пашаеву грозит до десяти лет колонии по делу о мошенничестве в особо крупном размере, следует из Уголовного кодекса России.

Источник: © РИА Новости

Ранее о возбуждении дела на Пашаева сообщил СК РФ в Telegram-канале. Пашаев был задержан в Москве, в настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) предусмотрено лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Ранее официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщала, что Пашаев в феврале при встрече в Москве с Алексеем Блиновским убедил того, что за крупное денежное вознаграждение якобы имеет возможность освободить Блиновского и его супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности по ранее возбужденному в отношении них уголовному делу. Она отметила, что достигнув договоренности, Пашаев получил от него денежные средства в особо крупном размере.