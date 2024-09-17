Пашаеву грозит до десяти лет колонии за мошенничество

По части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) предусмотрено лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.