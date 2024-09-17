На Западе раскрыли потери ВСУ в живой силе за весь период СВО

В публикации также отмечается, что СВО отразилась на демографических показателях Украины. По данным Александра Гладуна, научного сотрудника украинского Института демографии и социальных исследований, из-за масштабной мобилизации и эмиграции население страны снизилось с 42 миллионов до 29. При этом подчеркивается, что точные цифры станут известны лишь после окончания конфликта и возвращения к мирной жизни, когда Киев сможет уточнить число эмигрантов.