В публикации также отмечается, что СВО отразилась на демографических показателях Украины. По данным Александра Гладуна, научного сотрудника украинского Института демографии и социальных исследований, из-за масштабной мобилизации и эмиграции население страны снизилось с 42 миллионов до 29. При этом подчеркивается, что точные цифры станут известны лишь после окончания конфликта и возвращения к мирной жизни, когда Киев сможет уточнить число эмигрантов.
Ранее экс-аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон заявил, что ВСУ предпринимают отчаянные и поспешные шаги в попытке компенсировать крупные потери солдат.
8 сентября журналисты канала CNN со ссылкой на шестерых бывших и действующих командиров подразделений ВСУ сообщили, что дезертирство и отказ подчиняться — одни из самых серьезных проблем украинской армии на фронте. «За два с половиной года наступления российские силы разгромили многие украинские подразделения. Подкреплений мало, что истощает и деморализует солдат», — говорится в публикации.