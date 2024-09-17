СКР возбудил уголовное дело после обрушения стены в общежитии в Перми

Дело после обрушения стены в общежитии в Перми было возбуждено СУ СКР региона, сообщили в пресс-службе ведомства.
Речь идёт о коммунальном происшествии, которое случилось 11 сентября в доме по улице Клары Цеткин, 13. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что в многоквартирном общежитии рухнула перегородка. Жильцы дома были эвакуированы. На место прибыли работники экстренных служб, представители городской администрации, а также сотрудники СУ СКР Пермского края. Ведомством была организована проверка по двум статьям УК РФ.
Как стало известно утром 17 сентября, следственное управление СКР региона возбудило уголовное дело по статье «Халатность». Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о результатах проверки, организованной краевым ведомством после обрушения перегородки.
Напомним, ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что 16 сентября глава Перми Эдуард Соснин сообщил о судьбе дома, в котором обрушилась перегородка. По данным мэра краевой столицы, городские службы завершили разбор завалов в общежитии и вывезли строительный мусор.