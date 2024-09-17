СКР возбудил уголовное дело после обрушения стены в общежитии в Перми

Речь идёт о коммунальном происшествии, которое случилось 11 сентября в доме по улице Клары Цеткин, 13. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что в многоквартирном общежитии рухнула перегородка. Жильцы дома были эвакуированы. На место прибыли работники экстренных служб, представители городской администрации, а также сотрудники СУ СКР Пермского края. Ведомством была организована проверка по двум статьям УК РФ.