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Меру пресечения подозреваемому в хищении у Минобороны изберут 18 сентября

Красноярского бизнесмена Романа Безрукова подозревают в хищении почти одного миллиарда рублей при строительстве центра управления связи Минобороны РФ по госконтракту.

Красноярскому бизнесмену Роману Безрукову, подозреваемому в хищении почти одного миллиарда рублей у Минобороны, огласят меру пресечения 18 сентября. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Красноярского края.

Меру пресечения вынесут в Центральном районном суде Красноярска, говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, главу компании «ЕРМС Сибири» Романа Безрукова и неустановленных лиц подозревают в хищении почти одного миллиарда рублей при строительстве центра управления связи Минобороны РФ по госконтракту. При задержании бизнсемен пытался сбежать от спецназа.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Роману Безрукому может грозить до 10 лет лишения свободы.