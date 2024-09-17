Меру пресечения подозреваемому в хищении у Минобороны изберут 18 сентября

Красноярскому бизнесмену Роману Безрукову, подозреваемому в хищении почти одного миллиарда рублей у Минобороны, огласят меру пресечения 18 сентября. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Красноярского края.
Меру пресечения вынесут в Центральном районном суде Красноярска, говорится в сообщении пресс-службы.
Напомним, главу компании «ЕРМС Сибири» Романа Безрукова и неустановленных лиц подозревают в хищении почти одного миллиарда рублей при строительстве центра управления связи Минобороны РФ по госконтракту. При задержании бизнсемен пытался сбежать от спецназа.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Роману Безрукому может грозить до 10 лет лишения свободы.