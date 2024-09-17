Меру пресечения подозреваемому в хищении у Минобороны изберут 18 сентября

Напомним, главу компании «ЕРМС Сибири» Романа Безрукова и неустановленных лиц подозревают в хищении почти одного миллиарда рублей при строительстве центра управления связи Минобороны РФ по госконтракту. При задержании бизнсемен пытался сбежать от спецназа.