Под видом работников ОСФР мошенники обманули 20 жителей Иркутской области

Можно обезопасить себя от влияния мошенников. Во-первых, ни в коем случает нельзя называть ПИН-код и пароль от своего личного кабинета на портале госуслуг. Нельзя рассказывать незнакомцам о себе, не разглашать данные паспорта, СНИЛСа и ИНН. Также советуют не отвечать на сообщения, в которых неизвестные требуют подтвердить какие-либо действия. Обо всех подозрительных фактах просят сообщать в полицию.