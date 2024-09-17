Пострадавшие при нападении на челябинскую школу дети остаются в реанимации

В понедельник в школе № 68 в Челябинске подросток с молотком напал на других учеников. По данным регионального минздрава, трое 13-летних школьников — две девочки и мальчик — и преподаватель госпитализированы, двое пострадавших направлены в операционные. Подросток, напавший на сверстников и учителя в Челябинске, пронес в школу нож, молоток и пистолет. Пистолет оказался муляжом, уточнили в прокуратуре. Возбуждены уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности. Нападавшего задержал вызванный в школу наряд Росгвардии.