Мигранты стали нарушать закон на 80% чаще: шокирующие цифры озвучили в Приморье

Конкретные данные по имущественным и насильственным преступлениям парламентарий не назвал, но подчеркнул необходимость корректировок в миграционном законодательстве. Антон Волошко напомнил, что мигранты стали все чаще фигурировать в новостях о правонарушениях, и призвал к более жестким решениям.