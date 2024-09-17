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Мигранты стали нарушать закон на 80% чаще: шокирующие цифры озвучили в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 17 сентября, ФедералПресс. Рост преступности среди иностранцев на территории Приморского края превысил 80,6% за первое полугодие 2024 года. Такую статистику озвучил спикер Законодательного Собрания региона Антон Волошко.

«По данным Федерального агентства по делам национальностей, более 40% мигрантов предпочитают жить по своим религиозным традициям или нормам родного государства, нежели следовать российским законам», — приводит слова депутата «КП — Дальний Восток».

Конкретные данные по имущественным и насильственным преступлениям парламентарий не назвал, но подчеркнул необходимость корректировок в миграционном законодательстве. Антон Волошко напомнил, что мигранты стали все чаще фигурировать в новостях о правонарушениях, и призвал к более жестким решениям.

В целом по Дальнему Востоку статистика оказалась не столь резкой, но все же негативной: в макрорегионе рост преступности среди мигрантов за январь-июнь составил 37,5%.

Ранее сообщалось, что мигрант преследовал 12-летнюю девочку во Владивостоке и совершал в ее отношении развратные действия. Ситуацией заинтересовался глава Следкома Александр Бастрыкин.