В Уфе в результате пожара пострадали работники УМПО

В результате инцидента один сотрудник был госпитализирован с ожогами, а другой получил механические травмы.
Пожар возник во время демонтажа оконных рам, и в данный момент идут подробные расследования для выяснения деталей происшествия.
Сегодня, 16 сентября, в Уфе в литейном цехе ОДК-УМПО произошел пожар. Об этом сообщает портал «Мой Башкортостан».
В результате инцидента один сотрудник был госпитализирован с ожогами, а другой получил механические травмы.
Пожар возник во время демонтажа оконных рам, и в данный момент идут подробные расследования для выяснения деталей происшествия.