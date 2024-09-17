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В Уфе в результате пожара пострадали работники УМПО

Сегодня, 16 сентября, в Уфе в литейном цехе ОДК-УМПО произошел пожар. Об этом сообщает портал «Мой Башкортостан».

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

В результате инцидента один сотрудник был госпитализирован с ожогами, а другой получил механические травмы.

Пожар возник во время демонтажа оконных рам, и в данный момент идут подробные расследования для выяснения деталей происшествия.

пожары